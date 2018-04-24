Министр обороны России обвинил США в новой гонке вооружений

По словам министра обороны России, сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе. Этот переход сопровождается перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство.

В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений

— Сергей Шойгу.

По мнению министра обороны, дошло до того, что США не в состоянии выстроить партнерские отношения даже со своими традиционными союзниками. Об этом красноречиво свидетельствует то, что в Вашингтоне стремятся подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации , добавил Сергей Шойгу.