Министр обороны России обвинил США в новой гонке вооружений 

США подталкивают государства мира к новой гонке вооружений. При этом в Вашингтоне руководствуются желанием сохранить роль гегемона в международных делах, даже в отношениях со своими партнерами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщило РИА «Новости».
По словам министра обороны России, сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе. Этот переход сопровождается перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство.
В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений
— Сергей Шойгу.
По мнению министра обороны, дошло до того, что США не в состоянии выстроить партнерские отношения даже со своими традиционными союзниками. Об этом красноречиво свидетельствует то, что в Вашингтоне стремятся подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации, добавил Сергей Шойгу.
Закрепление военного и экономического присутствия в Сирии является основной целью США и их союзников. Об этом министр оборону России Сергей Шойгу заявил в ходе совещания министров обороны государств‐членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине.