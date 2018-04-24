МИД РФ: США утаивают свои нарушения в сфере контроля над вооружениями

В частности, в документе указывается на многочисленные нарушения американской стороной своих обязательств, и попытки занять позицию внешнего наблюдателя и оценщика других стран.

"На словах США ратуют за неукоснительное соблюдение норм международного права, включая международные соглашения и другие многосторонние юридически обязывающие инструменты, направленные на укрепление международной безопасности. Громогласно провозглашая такой подход, США преподносят себя в качестве «эталона» приверженности международному праву, однако при этом устанавливают собственные критерии осуществления того или иного соглашения и наделяют себя правом давать оценку действиям других государств по выполнению ими своих международных обязательств. Действуют США при этом в подчёркнуто безапелляционной манере, зачастую игнорируют или «гибко адаптируют» под свои потребности имеющуюся практику урегулирования возникающих вопросов и единолично обвиняют других в «нарушениях» или «несоблюдении», не утруждая себя бременем доказательств", — говорится в комментарии МИД.

Сам доклад Госдепа, опубликованный 18 апреля, по оценке российских дипломатов, «основан на той же порочной логике и страдает теми же недостатками, которые были присущи предыдущим подобным документам».

"Наряду с выдвижением необоснованных обвинений в адрес отдельных стран, его авторы вновь предприняли попытку представить сами США как государство с безупречным «послужным списком» выполнения обязательств по соглашениям в области контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению. Такая нарочито менторская манера подачи и компиляции фактов и домыслов стала укоренившейся в США традицией в подведении основы под американские претензии на своё «исключительное право» судить «провинившихся» и требовать от них исправления или их наказания", — констатируют во внешнеполитическом ведомстве.

Со своей стороны, Россия «категорически не приемлет методы и средства, к которым прибегает Вашингтон, чтобы „ткнуть пальцем“ в государства, являющиеся, по его мнению, нарушителями договорных обязательств». При этом дипломаты констатируют, что такое поведение связано с «боязнью Вашингтона быть уличённым и разоблачённым в выдвижении безосновательных обвинений в адрес других государств».

В этой связи МИД «считает необходимым вновь обратить внимание на неприемлемые действия США и неоспоримые факты», которые призваны способствовать объективной оценке реального положения дел в сфере контроля над вооружениями. Так, в документе дается развернутый анализ нарушений США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), Договора по открытому небу (ДОН), Соглашения об утилизации избыточного оружейного плутония (СОУП), Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также нарушений Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и нарушений в сфере противоракетной обороны (ПРО). Полный текст документа опубликован на сайте МИД России.