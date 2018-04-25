Российская экономика рухнет

Нарушение территориальной целостности Украины и вмешательство в ее внутренние дела, де-факто оккупация Донбасса и де-факто и де-юре оккупация Крыма повлекли за собой несколько волн санкций, начиная с марта 2014 года. И соответственно новые заявления «Большой семерки» читать следует именно так, как там сказано.

Там нет никаких подводных камней. Там сказано, что за новые любые действия в том же самом направлении Россия получит еще санкции. А если Россия сдаст назад в том, что она делает на Украине, то санкции будут ослаблены или сняты. И здесь нет ни одного слова о вмешательстве в выборы США , об отравлении Скрипалей в Солсбери, о сбитом Боинге; здесь говорится только об Украине. И «Большая семерка» настаивает на выполнении Минских соглашений.

Соответственно, я думаю, что если все останется на том же уровне, на котором есть сегодня и в последнее время, то санкции усилены не будут. Если Россия будет эскалировать то, чем она занимается на Украине, то последуют новые санкции. Если она собирается каким-то образом выполнять Минские соглашения, то санкции будут ослаблены. Если она деоккупирует Крым, что естественно при Путине совершенно невозможно, то многие санкции будут отменены вообще.

Но есть, конечно, события, которые отменить нельзя, поэтому я считаю, что Россия не может когда-либо рассчитывать на снятие персональных санкций с большого количества людей, которые персонально ответственны за то, что произошло. И такие люди, как Константин Малофеев Александр Бородай , Гиркин-Стрелков, Глазьев, будут под санкциями всегда, до конца жизни, и умрут под ними.

Есть люди, которые не имеют прямого отношения к военным действиям и к агрессии на Украине, но они относятся к ближайшему окружению Путина и против них были введены санкции с целью повлиять на Путина — против них санкции могут быть отменены, или ослаблены, в случае достижения этой цели. Соответственно много было разных санкций — так называемые секторальные, и против разных компаний — такого рода санкции тоже могут быть ослаблены или отменены.

У меня очень слабая надежда на то, что при путинском режиме какой-то будет прогресс с той точки, на которой все сейчас находится. Соответственно я могу себе представить, что санкции могут быть только усилены, нежели ослаблены. В добавок к этому есть большое количество других открытых вопросов, которые влекут за собой введение все новых и новых санкций, как я уже упоминал: вмешательство в выборы США и не только США, отравление Скрипалей и разного рода другое агрессивное безответственное поведение России.

Могу себе представить, например, что мы еще столкнемся с новой волной санкций, связанных с предстоящим трибуналом по Боингу. Трибунал не отменить ни за какие деньги. Он начнется, и там будут названы виновные, их потребуют на скамью подсудимых — и Россия откажется их выдать, и получит за это новые санкции. Эти санкции влияют на Россию очень негативно уже 4 года подряд. Это санкции против физических лиц, против компаний, против целых секторов российской экономики, включая банковский сектор.

Они влияют не только прямым образом на экономику России, но и косвенным образом на все, что находится не под санкциями. Потому, что вся страна еще 4 года назад начала приобретать привкус токсичности, потому что никто в мире не знает наперед и точно, что если сегодня такой-то человек или такая-то компания не находятся под санкциями — это не означает, что они не будут находиться под ними завтра или послезавтра.

И это делает невозможным полноценное участие России в финансовой, экономической, торговой мировой системе, это увеличивает средневзвешенную стоимость капитала для всех российских компаний. Это делает конкуренцию России за международный инвестиционный капитал не просто затруднительной, но фактически заставляет Россию просто проиграть в этой мировой конкуренции.