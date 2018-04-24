В Санкт-Петербурге избили главу «Потребнадзора» 

В Санкт-Петербурге напали на Александра Виноградова, руководителя общества защиты прав потребителей «Потребнадзор».
Инцидент произошел возле станции метро «Ломоносовская». Инспекция активиста по торговым лоткам привела к перепалке с нелегальными предпринимателями. После словесного конфликта злоумышленники повалили Виноградова на асфальт и начали бить.
Ему удалось скрыться от торговцев в метро. Спустя час на место происшествия приехали сотрудники полиции.
Теперь общественное движение «Красивый Петербург» планирует провести серию пикетов.