В Татарстане предложили защитить деньги жильцов от управляющих компаний

Сейчас, как выяснилось, зачастую именно так и происходит, а собственники жилья порой об этом даже не догадываются. В их представлении провинившаяся УК должна быть немедленно наказана. Причем чем жестче, тем лучше.

— Нашу управляющую компанию подозревают в крупных финансовых махинациях, — говорит жительница Ново-Савиновского района Казани Ирина Мешкова. — В жилищной инспекции подтвердили: следствие вовсю идет. Тем не менее, никто эту компанию не прикрыл и лицензию у нее не отобрал. Пусть дальше обдирает нас как липку!

В том, что жилищные инспекторы излишне церемонятся с нерадивыми УК, уверены многие жильцы.

— Они даже штрафуют их по минимуму, не как в других городах, — жалуется Валентина Самаркина. — Словно для отвода глаз.

Если посмотреть статистику, то на фоне других регионов, сопоставимых по площади жилого фонда, количеству управляющих компаний и многоквартирных домов, Татарстан и впрямь выглядит бледно. К примеру, по итогам прошлого года в Башкортостане на нерадивые УК было наложено штрафов на 22,7 миллиона рублей, в Самарской области — на 43,6, в Нижегородской — на 55,5, а в Ростовской и вовсе на 59 миллионов рублей. В Татарстане же сумма взысканий немногим больше семи миллионов. При этом количество допущенных УК нарушений, выявленных Государственной жилищной инспекцией РТ , превысило 14,4 тысячи.

— Но если мы по каждому из них примем меры административного воздействия (а штрафы за содержание в ненадлежащем состоянии общего имущества — от 250 тысяч рублей и выше), то разом убьем все управляющие компании, — говорит главный государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов. — Однако основная проблема в другом: из каких средств компания платит штрафы? Сейчас деньги, которые перечисляют жители, поступают в общий котел. Понятно, что платить штраф из средств, предназначенных за управление домами, УК не станет. Это же ее доход. Из суммы оплаты коммунальных услуг — тоже. Поставщик ресурсов тут же подаст в суд, выиграет его и взыщет с УК недостающие средства. Остается статья «жилищные услуги» — содержание дома и текущий ремонт. Вот из этих средств управляющая компания и возьмет столько, сколько нужно для уплаты штрафов. Нет другого источника!

По мнению Крайнова, для изменения ситуации, нужно, чтобы УК могла распоряжаться только средствами, перечисленными людьми за управление домами. А «жилищные услуги» — «покрасить». То есть сделать так, чтобы деньги за текущий ремонт сразу попадали, например, на счета подрядчика. И в том случае, если работы не выполнены, средства перетекали бы не к управляющей компании, а возвращались людям.

Александр Рыжов. Такой же точки зрения придерживается и руководитель регионального общественного центра «ЖКХ-контроль» по Нижегородской области

— У нас советы многоквартирных домов также выдвигают требования, чтобы эта статья была не просто «покрашена», а деньги аккумулировались на спецсчетах, — говорит он. — И только после того, как совет дома согласится с актом приемки выполненных работ по текущему ремонту, средства перечислялись бы на расчетный счет управляющей компании.

Отдельное предложение касается перечня лицензионных требований. По словам Сергея Крайнова, сейчас он не позволяет оценить то, насколько качественно УК выполняет задачи по управлению многоквартирными домами. А это один из ключевых моментов, который должен быть учтен при повторном лицензировании УК, намеченном на 2020 год.

Но тогда возникает вопрос, что конкретно включает качественное управление домами? Главный жилищный инспектор РТ считает, что о хорошей работе УК можно говорить, если количество обращений граждан, по которым УК не приняты меры, не превышает одного процента. Во-вторых, у компании не может быть просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, причем на счета коммунальщиков должно ежемесячно поступать именно столько денег, сколько собрали жильцы. И ни копейкой меньше. В-третьих, сумма задолженности собственников помещений за потребленные жилищно-коммунальные услуги, по взысканию которой УК не приняла меры, не может быть более десяти процентов.

Пакет предложений был передан посетившему Казань заместителю председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павлу Качкаеву . Выслушав доводы местных специалистов, парламентарий согласился с тем, что лицензионные требования к управляющим компаниям необходимо ужесточать.

— Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы потом не было разговоров, будто мы создали для какой-либо управляющей компании исключительные условия, — подчеркнул он.