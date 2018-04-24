Уральские газовики ликвидировали аварию

Масштабная внутриотраслевая противоаварийная тренировка прошла в Горнозаводском округе Свердловской области . По легенде учений, из-за утечки голубого топлива резко упало давление газа на выходе от газораспределительной станции по газопроводу-отводу на город Нижняя Тура . В учениях принимали участие подразделения АО «ГАЗЭКС» и ООО «Газпром трансгаз Югорск». Цель мероприятия — проверить готовность персонала к ЧС и отработать алгоритм межведомственного взаимодействия.

"Авария" произошла 20 апреля в 10.00. Диспетчер АО «ГАЗЭКС» немедленно сообщил о предстоящем отключении подачи газа руководителю Комплексно-эксплуатационной службы Нижней Туры. Одновременно о необходимости перехода на резервный вид топлива были предупреждены крупные предприятия города.

К ГРС прибыла аварийная бригада «ГАЗЭКСа», и через 10 минут доступ газа в распределительную городскую сеть был перекрыт.

Как выяснилось, причиной условного выхода газа стал дефект сварного шва на газопроводе-отводе. Специалисты Нижнетуринского ЛПУ МГ провели восстановительные сварочно-монтажные работы. Утечку устранили, и к 11.51 службы были готовы возобновить подачу голубого топлива потребителям.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ГАЗЭКСа», тренировка длилась около двух часов. Участники успешно справились с заданием и получили оценку «хорошо».