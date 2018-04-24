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Лавров: страны ШОС дали принципиальную оценку агрессивной акции Запада против Сирии
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Лавров: страны ШОС дали принципиальную оценку агрессивной акции Запада против Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали принципиальную оценку ракетному удару США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.
По словам министра, в ходе дискуссий стороны уделили особое внимание международной деятельности ШОС по продвижению принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования кризисов и конфликтов. «Эта работа приобретает особое значение перед лицом тех попыток подорвать процессы формирования полицентричного, демократического миропорядка, которые мы наблюдаем со стороны США и их союзников», — сказал он.
"Последний пример — это агрессивная акция против Сирийской арабской республики, — продолжил Лавров. — И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка".
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.
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