Лавров: страны ШОС дали принципиальную оценку агрессивной акции Запада против Сирии

По словам министра, в ходе дискуссий стороны уделили особое внимание международной деятельности ШОС по продвижению принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования кризисов и конфликтов. «Эта работа приобретает особое значение перед лицом тех попыток подорвать процессы формирования полицентричного, демократического миропорядка, которые мы наблюдаем со стороны США и их союзников», — сказал он.

"Последний пример — это агрессивная акция против Сирийской арабской республики, — продолжил Лавров. — И в принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка".