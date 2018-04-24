«Провал в земле? Все по плану!» Эта мантра больше не успокаивает жителей Березников

На заседании КЧС в администрации Березников 19 апреля было обнародовано, что 18 апреля 2018 года около 10 часов при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка «Панели переходного периода» была обнаружена провальная воронка в районе дома № 33 по ул. Котовского. Размеры воронки — 4,5 на 7,5 метров, глубина — около 3,5 метров. Место обнаружения воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным институтом УрО РАН и ОАО «Галургия» в 2014 году. Напомним, мульда сдвижения в данном районе сформировалась в начале 2015 года. Данная зона была закрыта в том же году, дома расселены, доступ запрещен. Комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведется непрерывно с 2006 года».

Дедовский метод

Заметим сразу, что сайт виновника провалов о ситуации молчит. А в тексте релиза мэрии выделенное курсивом «маркшейдерского мониторинга» требует пояснения. Это значит, что маркшейдер при проходе в опасном районе заметил новый провал. Именно так — дедовским способом в Березниках находят опасные новообразования. Именно так, к примеру, был обнаружен провал возле школы № 26 17 февраля 2015. «…около 12.30 по местному времени при мониторинге северной границы ППП в районе бывшей школы № 26 обнаружена воронка на земной поверхности диаметром 5 метров». То есть когда и как точно образовался шестой провал на шахтных полях ВКМКМС неизвестно. Судя по релизу мэрии Березников, эта «воронка была выявлена 17 февраля при выполнении регулярных дистанционных наблюдений на территории опасного участка панели переходного периода (ППП) на шахтном поле затопленного рудника БКПРУ-1». Регулярные дистанционные наблюдения на этом участке совершались раз в месяц. Как раз в тот злополучный день 17 февраля специалист по мониторингу обходил окрестности школы и обнаружил очередной провал. И «Уралкалий» , и ученые не могут сказать точно, когда образовался этот провал — то ли 17 февраля, то ли 17 января сразу после завершения предыдущих «регулярных дистанционных наблюдений» на территории опасного участка панелей переходного периода (ППП).

Спустя два года таким же образом «22 марта 2017 года в юго-западной части панелей переходного периода образовалась воронка, ее размеры 2,6 на 3,8 метров; 9 апреля 2017 года здесь же образовалась вторая воронка, размеры которой на данный период — 7,5 на 9 метров, глубина — 8 метров». И спустя буквально месяц новый релиз мэрии: «В 21 метре восточнее воронки в районе улицы Котовского, 29 при мониторинге огражденной территории с видеокамеры 9 апреля выявлена воронка на земной поверхности. По результатам инструментальных наблюдений размеры воронки на 17 апреля составляют 7,5 на 9 метров. Глубина воронки — 8 метров». Текст дополнен привычным речитативом «Образование провала в данном районе ожидалось учеными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет».

Но вернемся ко дню сегодняшнему и новому релизу, подготовленному пресс-службой мэрии на основании данных, предоставленных «Уралкалием». По этой информации оседания оставляли «в районе домов № 31-33 по ул. Котовского — 160-247 мм/месяц», но «В течение прошедшей недели сейсмологической системой, развернутой в районе воронки, образовавшейся в северо-восточной части огражденной территории опасного участка „Панели переходного периода“, а также в районе ул. Котовского не было зарегистрировано ни одного события, связанного с процессами разрушения в горных породах».

Плановая катастрофа

Неожиданно?! Образуется провал глубиной почти с трехэтажный дом, а площадью больше чем кабинет генерального директора «Уралкалия» и — никаких событий в горных породах? Отметим, что тут проседания с начала наблюдения самые глубоки — под 10 метров. Сами горожане по такому случаю горько шутят и вылавливают в официальных релизах различные курьезные утверждения. Так, в информации, вывешенной на сайте городской администрации 20 апреля, неожиданно появился новый тревожный участок — деревня Быгель в юго-восточной части города. По приведенным сведениям здесь «За период с 24 апреля 2017 года по 9 апреля 2018 года скорости оседаний в южной части составили 35-47 мм/год». Приблизительно такие же скорости оседания регистрируются на многих объектах, расположенных в опасной зоне панелей переходного периода — на территории гаражного кооператива «Техник» — 12-62 мм/месяц, на здании ОАО «Галургия» — 12-14 мм/месяц, на доме № 1 по ул. Горького — 9-12 мм/месяц, на здании бывшей школы № 26 — 12-34 мм/месяц. Но далее утверждается обратное — что в прилегающем квартале, ограниченном улицами Свердлова, Пятилетки, Юбилейная и Мира, а также в «районе восточной окраины города (микрорайон МЖК) сейсмических событий, ассоциируемых с процессами разрушения в горных породах, за отчетный период не зарегистрировано».

Новый опасный участок расположен довольно далеко от района провалов. До ближайшего из них — возле школы № 26 — около четырех километров.

Но важно, что этот участок выявлен на ранее неизвестной жителям по опасности территории. Обычно такие неожиданности обнародуются «Уралкалием» перед очередными грандиозными негативными проявлениями. Значит, быть провалу и здесь? Увы, ни предприятие, ни ученые, ни городские власти ничего об этом жителям Березников не сообщают. Хотя не так давно, пару месяцев назад, сообщили о появлении новой опасной зоны в районе солеотвала БКПРУ-1. Дозированной подаётся информация и по другим опасным участкам. Причем если по ситуации на первом провале на промышленной площадке БКПРУ-1 сообщается, что «абсолютная отметка уровня воды в воронке провала оставила +109,29 м», то по провалу севернее АБК БШСУ, что по «…результатам дистанционных наблюдений размеры воронки составляют 144 на 135 метров». А вот по провалу на путях железнодорожной станции Березники лишь, что было зарегистрировано четыре сейсмических события. Все они были связаны с процессами разрушения в слабо консолидированных породах».

Это даже не «средняя температура по палате», а некая мантра, призванная держать горожан в неведении и спокойствии. Дежурная строчка релизов по ситуации в этом городе-катастрофе, что появление всех провалов совпадают «с прогнозом, сделанным Горным институтом УрО РАН и ОАО „Галургия“ в 2014 году» и ранее намекает, что судьба его жителей малоинтересна владельцам предприятия и местным властям.

Фото: wikipedia.org