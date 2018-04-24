Большегрузам запретят ездить по федеральным трассам

С 28 мая до 31 августа планируется ввести ограничения движение тяжеловесного транспорта на федеральных дорогах с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия.

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Ограничение планируют ввести при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время (в период с 22:00 до 10:00).

Федеральным дорожным агентством разработан проект приказа «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2018 году». В настоящее время он направлен на государственную регистрацию в Минюст России . В случае государственной регистрации приказ будет официально опубликован и вступит в силу спустя 10 дней. Ознакомиться с проектом приказа, а также с полным перечнем дорог, сроков и допустимых осевых нагрузок транспортных средств можно по ссылке http://rosavtodor.ru/docs/prikazy-rasporyazheniya/222551.

По данным управления, ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить на трассах:

М-7 «Волга» — в Московской, Владимирской и Нижегородской областях;

Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск — в республике Мордовия;

М-5 «Урал» подъезд к г. Саранск с обходами Саранска и Краснослободска — в республике Мордовия.