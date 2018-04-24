В Приангарье началась посевная кампания

В иркутской области началась посевная кампния. Под урожай 2018 года в Иркутской области подготовлено 436,6 тыс. га пашни или 101,5% к уровню прошлого года. Основной сев начнется после майских праздников.

Для сохранения влаги и использования ее для качественных всходов аграриям рекомендовано как можно раньше выйти в поля. Закрытие влаги уже проведено на площади 1440 га.

«Под посев подготовлено 122 тысячи тонн семян, из них 18,5 тысяч (13%) — семян элитной репродукции. Это тот фактор, который позволяет нам входить в число лидеров в Сибирском федеральном округе по урожайности зерновых. В прошлом году она составила 20,4 центнера с гектара», — сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Китай. Увеличена площади под посев зерновых и кормовых культур. Значительно увеличена площадь под масленичные культуры, в частности рапс. По словам министра, это даст возможность экспортировать семена в Монголию

По данным статистики, в прошлом году экспорт продукции АПК Иркутской области составил более 30 млн долларов США, что на 8% больше, чем в 2016 году.