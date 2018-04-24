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СКР: криминальных следов на теле умершего студента не обнаружено
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СКР: криминальных следов на теле умершего студента не обнаружено 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
23 апреля вышедшие на поиски волонтёры нашли тело пропавшего 22-летнего студента Политеха. Молодого человека обнаружили рядом с жилыми домами на улице Лукоянова в Свердловском районе. Там же, в микрорайоне Крохалева, его в последний раз видели живым друзья. Студент пытался поймать такси.
Об обстоятельствах и причинах смерти, пока идет судебно-медицинская экспертиза, говорить рано, но уже сейчас можно сделать выводы, что смерть была ненасильственная. Криминальных следов на теле юноши не обнаружено.
«Жительница дома рядом с местом происшествия сообщила, что заметила ночью на улице странного молодого человека, он ходил туда-сюда кругами и пытался остановить машину, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в следственном отделе по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю. — Тело пропавшего молодого человека было обнаружено неподалёку от этого дома. При осмотре на месте происшествия никаких признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Причину смерти будет устанавливать СМЭ, но вероятней всего молодой человек умер от переохлаждения, так как обнаружили его в характерной для переохлаждения «позе эмбриона». Все ценные вещи: телефон, вещи и деньги находились при нём».
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