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Российский олигарх перевел активы на сестру за неделю до введения санкций
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Российский олигарх перевел активы на сестру за неделю до введения санкций 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Входящий в список Forbes бизнесмен Игорь Ротенберг продал 33 процента девелоперской компании TPS Real Estate своей сестре Лилии Ротенберг за неделю до введения против него американских санкций. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
Сделка заключена 29 марта, ее сумма не раскрывается. «Согласно кипрскому реестру, в марте 2018 года сменился владелец у Roseport Overseas Ltd, которая владеет 33,33 процента TPS Real Estate, — им стала гонконгская Sky Harbour Industries Limited», — пишет агентство.
По данным Capital Global Partners, все проекты TPS стоят около трех миллиардов долларов. Самый крупный объект компании — торговый центр «Океания» в Москве — оценивается в 700 миллионов долларов.
«Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня. Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы», — передал Игорь Ротенберг РБК через своего представителя.
Игорь Ротенберг — сын бизнесмена Аркадия Ротенберга. Ротенберг-младший занимает 95-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018». Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Он владеет 50 процентами «РТ-Инвест Транспортные системы» — оператора системы сбора платы с грузовых автомобилей «Платон».
Минфин США 6 апреля опубликовал новый санкционный список, в который попали российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники. Кроме Игоря Ротенберга, ограничительные меры распространены на Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча и Кирилла Шамалова.
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