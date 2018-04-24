Российский олигарх перевел активы на сестру за неделю до введения санкций

Входящий в список Forbes бизнесмен Игорь Ротенберг продал 33 процента девелоперской компании TPS Real Estate своей сестре Лилии Ротенберг за неделю до введения против него американских санкций. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Сделка заключена 29 марта, ее сумма не раскрывается. «Согласно кипрскому реестру, в марте 2018 года сменился владелец у Roseport Overseas Ltd, которая владеет 33,33 процента TPS Real Estate, — им стала гонконгская Sky Harbour Industries Limited», — пишет агентство.

По данным Capital Global Partners, все проекты TPS стоят около трех миллиардов долларов. Самый крупный объект компании — торговый центр «Океания» в Москве — оценивается в 700 миллионов долларов.

«Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня. Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы», — передал Игорь Ротенберг РБК через своего представителя.