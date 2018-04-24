РБК: Игорь Ротенберг за неделю до санкций продал сестре долю в TPS Real Estate 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Ротенберг, находящийся в санкционном списке минфина США, за неделю до санкций передал своей сестре Лилии Ротенберг свою долю в девелоперской компании TPS Real Estate. Об этом рассказал РБК представитель компании.
Как отмечает источник издания, бизнесмен «перестал быть бенефициаром» 33,33% TPS Real Estate. Сделка была завершена «до введения новых американских санкций», под которые 6 апреля попал Игорь Ротенберг, рассказал представитель TPS Real Estate. Представитель Ротенберга уточнила изданию, что сделка была заключена 29 марта, однако сумму и другие детали она не сообщила.
"Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня. Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы", — передал Ротенберг РБК через своего представителя.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
TPS Real Estate — головная компания «ТПС Недвижимости», которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Киеве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске.