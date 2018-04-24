Ещё
РБК: Игорь Ротенберг за неделю до санкций продал сестре долю в TPS Real Estate
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РБК: Игорь Ротенберг за неделю до санкций продал сестре долю в TPS Real Estate 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Ротенберг, находящийся в санкционном списке минфина США, за неделю до санкций передал своей сестре Лилии Ротенберг свою долю в девелоперской компании TPS Real Estate. Об этом рассказал РБК представитель компании.
Как отмечает источник издания, бизнесмен «перестал быть бенефициаром» 33,33% TPS Real Estate. Сделка была завершена «до введения новых американских санкций», под которые 6 апреля попал Игорь Ротенберг, рассказал представитель TPS Real Estate. Представитель Ротенберга уточнила изданию, что сделка была заключена 29 марта, однако сумму и другие детали она не сообщила.
"Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня. Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы", — передал Ротенберг РБК через своего представителя.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
TPS Real Estate — головная компания «ТПС Недвижимости», которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Киеве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске.
ТАСС: последние новости
Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода Россия не будет запрещать транзитные полеты авиаперевозчиков США в ответ на санкции Главы МИД стран ШОС обозначили в Пекине сферы деятельности организации на ближайшие годы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины277
Шойгу выдвинул обвинение США91
Что Россия проиграла в Армении131
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Кремль готовит суперманевр509
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение