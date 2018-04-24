Игорь Ротенберг продал долю в TPS Real Estate своей сестре за неделю до санкций

Игорь Ротенберг «перестал быть бенефициаром» 33,3% девелоперской компании TPS Real Estate, новым владельцем этой доли стала его сестра Лилия Ротенберг, сообщил РБК представитель компании.

Сделка заключена 29 марта, до объявления новых санкций США , под которые 6 апреля попал Ротенберг. В TPS Real Estate не уточнили сумму и другие детали сделки.

По оценкам управляющего партнера Capital Global Patners Светланы Кара, все проекты и существующие объекты TPS стоят около $3 млрд Таким образом, треть компании стоит порядка $1 млрд Самый крупный объект девелопера московский торговый центр «Океания» оценивается в $700 млн «Сфера недвижимости в настоящий момент является непрофильной для меня, — передал Игорь Ротенберг РБК через своего представителя. — Я хотел бы направить большую часть своих усилий на проекты, связанные с разработкой опережающих технологических решений, таких как комплексные интеллектуальные транспортные системы, системы спутниковой навигации, радиочастотной идентификации и другие телематические системы».

Игорь Ротенберг купил долю в TPS Real Estate вместе с акциями «Газпром бурения» у своего отца Аркадия в 2014 г., рассказывал «Интерфаксу» Ротенберг-старший, попавший под санкции США весной 2014 г. после присоединения Крыма России . ​Бизнесмен указывал, что сделки с сыном были рыночными, договоренности об их параметрах были достигнуты еще за два года до их завершения.

Ротенберг-младший оказался в санкционном списке SDN именно из-за этих сделок с отцом, объяснял американский минфин . Согласно принятому в прошлом году закону о противодействии противникам Америки (CAATSA), власти США следят за операциями попавших под санкции лиц по всему миру и готовы наказывать их партнеров из любых юрисдикций. Фигуранты SDN-листа изолируются от финансовой системы США.

Эксперт Atlantic Council, бывший старший советник OFAC (подразделение минфина США , отвечающее за санкции) Брайан О’Тул отметил изданию, что продажа Игорем Ротенбергом активов своей сестре делает сделку подозрительной. Если OFAC сочтет, что бизнесмен по-прежнему контролирует актив или получает от него выгоду, то в санкционный список может попасть его сестра, отмечает О’Тул.

Игорь Ротенберг занял 95-е место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России 2018 с состоянием $1,1 млрд Он владеет 50% «РТ-Инвест Транспортные системы», оператора системы сбора платы с грузовиков «Платон». Также ему принадлежит 78,7% нефтесервисной компании «Газпром бурение» и 78,7% подрядчика «ТЭК Мосэнерго».