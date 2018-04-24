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В Центробанке рассказали о росте российской экономики
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В Центробанке рассказали о росте российской экономики 

ТВ Центр 52 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Экономика России будет расти на 0,4% во II и III кварталах 2018 года. Об этом пишет газета «Известия».
Фактически регулятор сохранил свой прогноз, несмотря на новые санкции и ослабление курса рубля.
По мнению экспертов, это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП.
В своей «Картине экономики» за апрель Минэкономразвития полагает, что влияние девальвации рубля на российскую экономику возможно в случае ее продолжительности. Там считают, что к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым.
Также в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов и ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти.
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