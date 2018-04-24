В Центробанке рассказали о росте российской экономики

Экономика России будет расти на 0,4% во II и III кварталах 2018 года. Об этом пишет газета «Известия»

Фактически регулятор сохранил свой прогноз, несмотря на новые санкции и ослабление курса рубля.

По мнению экспертов, это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП.

В своей «Картине экономики» за апрель Минэкономразвития полагает, что влияние девальвации рубля на российскую экономику возможно в случае ее продолжительности. Там считают, что к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым.

Также в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов и ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти.