Подрядчик «Ярдормост» получил самый крупный контракт на ремонт дорог

Подрядчик «Ярдормост» получил самый крупный контракт на ремонт дорог в четырех районах Ярославля — Фрунзенском, Кировском, Ленинском и Красноперекопском.

Компания получит на работы 514,9 млн рублей. Гоударственное предприятие «Ярдормост», учрежденное правительством Ярославской области , был единственным участником аукциона. На первом этапе рассмотрения заявок комиссия отклонила вторую компанию, которая также претендовала на крупный лот, из-за отсутствия в документах конкретных показателей предлагаемого к поставке товара.

Именно с «Ярдормостом» хотел расторгнуть контракт на зимнюю уборку города исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин . Это получилось через несколько месяцев. Активисты отмечают, что у подрядчика нет ресурсов для таких масштабных работ. Общественник Александр Кулаков заявлял о признаках умышленного укрупнении лотов.

Всего состоялись две из четырех закупок.