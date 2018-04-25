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Подрядчик «Ярдормост» получил самый крупный контракт на ремонт дорог
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Подрядчик «Ярдормост» получил самый крупный контракт на ремонт дорог 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подрядчик «Ярдормост» получил самый крупный контракт на ремонт дорог в четырех районах Ярославля — Фрунзенском, Кировском, Ленинском и Красноперекопском.
Компания получит на работы 514,9 млн рублей. Гоударственное предприятие «Ярдормост», учрежденное правительством Ярославской области, был единственным участником аукциона. На первом этапе рассмотрения заявок комиссия отклонила вторую компанию, которая также претендовала на крупный лот, из-за отсутствия в документах конкретных показателей предлагаемого к поставке товара.
Именно с «Ярдормостом» хотел расторгнуть контракт на зимнюю уборку города исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин. Это получилось через несколько месяцев. Активисты отмечают, что у подрядчика нет ресурсов для таких масштабных работ. Общественник Александр Кулаков заявлял о признаках умышленного укрупнении лотов.
Всего состоялись две из четырех закупок.
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