Станцию скорой помощи в Крутых Ключах планируют открыть к лету

В самарском микрорайоне Крутые Ключи станцию скорой помощи откроют в здании на улице Золотухина, 1. Сейчас организация проходит лицензирование. Об этом сообщил главный врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи Андрей Беляев.

— Организационные мероприятия планируем завершить до конца мая этого года. Дату открытия озвучим позже, — сказал медик.

Микрорайон на окраине Самары застроен трехэтажками экономкласса, в которые заселены уже около 80 тысяч человек. Жители постоянно поднимали вопрос об открытии в Крутых Ключах собственной подстанции скорой медицинской помощи.

Схему обслуживания меняли неоднократно: то кошелевцев относили к Красноглинской подстанции, то ставили на обслуживание бригадами частной скорой помощи по ОМС. Жители жалуются, что ждать медиков порой приходит по 3–5 часов.