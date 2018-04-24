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Станцию скорой помощи в Крутых Ключах планируют открыть к лету
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Станцию скорой помощи в Крутых Ключах планируют открыть к лету 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В самарском микрорайоне Крутые Ключи станцию скорой помощи откроют в здании на улице Золотухина, 1. Сейчас организация проходит лицензирование. Об этом сообщил главный врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи Андрей Беляев.
— Организационные мероприятия планируем завершить до конца мая этого года. Дату открытия озвучим позже, — сказал медик.
Микрорайон на окраине Самары застроен трехэтажками экономкласса, в которые заселены уже около 80 тысяч человек. Жители постоянно поднимали вопрос об открытии в Крутых Ключах собственной подстанции скорой медицинской помощи.
Схему обслуживания меняли неоднократно: то кошелевцев относили к Красноглинской подстанции, то ставили на обслуживание бригадами частной скорой помощи по ОМС. Жители жалуются, что ждать медиков порой приходит по 3–5 часов.
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