На Google Картах нашли церковную лавку Илона Маска

На Google Картах нашли церковную лавку Илона МаскаИлон Маск — личность неординарная. Этот человек генерирует десятки самых смелых идей и всячески стремится изменить человечество в лучшую сторону. Кто-то называет его гением, кто-то — шарлатаном.

Запуск ракет и спутников, строительство подземного туннеля, скоростного метро, активное развитие биотехнологий и глобальные планы по электрификации всего мира. Все это лишь часть проектов Илона Маска.

С его фамилией можно встретить тысячи мемов и видеороликов. Но на картах Google нам удалось обнаружить нечто более интересное.

Точное местоположение на картах Google тут.

Церковная лавка находится неподалеку от города Одесса ( Украина ). Наши попытки найти святомученника Илона не увенчались успехом.

Вариантов появления этого странного объекта два: либо в лавке практикуется идолопоклонничество, либо кто-то сыграл злую шутку с картами Google. Такие дела. Маск пока, видимо, не в курсе.