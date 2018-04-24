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На Google Картах нашли церковную лавку Илона Маска
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На Google Картах нашли церковную лавку Илона Маска 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
На Google Картах нашли церковную лавку Илона МаскаИлон Маск — личность неординарная. Этот человек генерирует десятки самых смелых идей и всячески стремится изменить человечество в лучшую сторону. Кто-то называет его гением, кто-то — шарлатаном.
Запуск ракет и спутников, строительство подземного туннеля, скоростного метро, активное развитие биотехнологий и глобальные планы по электрификации всего мира. Все это лишь часть проектов Илона Маска.
С его фамилией можно встретить тысячи мемов и видеороликов. Но на картах Google нам удалось обнаружить нечто более интересное.
Точное местоположение на картах Google тут.
Церковная лавка находится неподалеку от города Одесса (Украина). Наши попытки найти святомученника Илона не увенчались успехом.
Вариантов появления этого странного объекта два: либо в лавке практикуется идолопоклонничество, либо кто-то сыграл злую шутку с картами Google. Такие дела. Маск пока, видимо, не в курсе.
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