В Нижнем Новгороде хотят научить страну, как быть с бездомными животными

Накануне врио губернатора Нижегородской области проверил работу «Зоозащиты НН» и благотворительного фонда «Сострадание НН», сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время визита в приют Глеб Никитин озвучил, что на данный момент в регионе действует законодательная норма, позволяющая выпускать вакцинированных, стерилизованных, неагрессивных животных в среду обитания, а действующее федеральное законодательство оставляет данный вопрос неурегулированным.

— Мы сейчас предполагаем внести поправку в федеральный закон, — заявил Никитин. — Практика, которая действует на уровне региона, так называемый «возвратный метод», показала свою эффективность. При этом федеральный закон предполагает либо содержание в приюте до смерти, либо подбор хозяина, что не всегда возможно.

«Возвратный метод» включает в себя отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск неагрессивных особей обратно на улицу.

— Есть научные данные, что рост популяции безнадзорных животных при «невозвратном способе», который принимается в других регионах, происходит на 60%. При «возвратном способе», который применяется у нас в Нижегородской области, наоборот, происходит падение популяции на 40%. Мы с одной стороны демонстрируем гуманное отношение к животным, с другой — делаем безопасными наши улицы, — заявил глава региона. — На мой взгляд, это практика заслуживает того, чтобы быть растиражированной. Экспертный совет «Единой России» законодательную инициативу поддержал. Сейчас планируем от имени Законодательного Собрания Нижегородской области предлагать эти поправки на федеральном уровне».

Мы спросили, что думают о «возвратном методе» люди, которые непосредственно работают с собаками.