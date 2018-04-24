Ищем свидетелей: пермяку, чтобы получить паспорт, нужно подтвердить, что в начале 90-х он жил в России

Мужчина из Перми не может получить российский паспорт из-за того, что не имеет документов подтверждающих, что он жил в России в 1992 году, когда был принят закон «О гражданстве РФ».

Василий Кудинов просит откликнуться всех, кто знает его и может подтвердить, что в начале 90-х он был в России. Если таких людей не найдется — оставаться без паспорта пожилому человеку придется еще минимум четыре года.

Василий Владимирович Кудинов живет в пермском центре социальной адаптации уже год. 64-летний мужчина обратился туда с просьбой предоставить ему место для проживания и помочь восстановить документы.

— Мужчина родился 28 сентября 1954 года в поселке Калия города Североуральска Свердловской области , воспитывался в детдоме, учился в профессиональном училище в Казахстане , потом служил в армии, — рассказали корреспонденту 59.ru в центре социальной адаптации. — В период с 1976 по 1991 года Кудинов работал на Первоуральском новотрубном заводе, несколько раз отбывал наказание, дважды был женат. В 1991 году начал бродяжничать, вел асоциальный образ жизни, поэтому не сменил свой советский паспорт на российский, а впоследствии потерял и старый документ. В 1994 году он смог взять себя в руки, относительно наладил свою жизнь, снова устроился на работу, переехал в Пермь. В последствии неудачные периоды в его жизни случались еще несколько раз, но в целом он остался контактным, доброжелательным человеком. У нас в центре он на хорошем счету: не скандалит, в злоупотреблении алкоголем не замечен.

Если бы у Василия Кудинова был паспорт, ему бы оформили пенсию — стаж работы позволяет это сделать. Также мужчине нашлось бы место в доме престарелых.

— Чтобы мы смогли сделать это, Василий Владимирович должен получить российский паспорт. Сделать это он сможет, если найдутся люди, который подтвердят, что 6 февраля 1992 года, в день принятия закона «О гражданстве РФ», он жил в России. В противном случае документ можно будет оформить только когда пройдет пять лет с момента появления мужчины у нас, то есть через четыре года. Тогда мы через суд сможем добиться признания клиента жителем города Перми, — сообщили в центре.

Если вы знакомы с Владимиром Кудиновым, и можете подтвердить, что в начале 1992 года он жил в России, просим вас сообщить об этом на нашу электронную почту.

Ранее мы также просили откликнуться всех, кто видел сбежавшую клиентку центра соцадаптации Зою Васильеву. Девушка не ориентируется в Перми.