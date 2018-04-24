На Ямале управляющую компанию впервые лишили лицензии

Судебные санкции последовали после того, как губкинская организация попала в разряд несостоятельных.

В Арбитражный суд ЯНАО с иском об аннулировании лицензии ООО «Жилкомсервис 1» обратился региональный департамент Госжилнадзора. Причиной послужило признание компании банкротом.

В январе региональная структура, руководствуясь Жилищным кодексом РФ , исключила из реестра дома, которые обслуживала УК. Вердикт об обращении в суд приняла региональная лицензионная комиссия. Представители Фемиды поддержали иск, решение вступило в законную силу в понедельник, 23 апреля.

Полтора десятка домов, находящихся в ведении УК, по решению собственников перешли другой организации, сообщили в управлении ЖКХ администрации Губкинского.

Отметим, что это первый прецедент в регионе с момента введения обязательного лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В ближайшее время эта же участь может постигнуть еще три компании, которые также находятся в стадии банкротства. Департамент Госжилнадзора ЯНАО по решению профильной регионально комиссии уже подал иски в Арбитражный суд. Это управляющие компании «Прометей», «Домовой» и «НадымЖилКомСервис». Как следует из данных ГИС ЖКХ, домов в их управлении уже нет.