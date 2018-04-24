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ТТП взыскало с Минфина еще 7 млн за перевезенных льготников
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ТТП взыскало с Минфина еще 7 млн за перевезенных льготников 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов в пользу МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 7 139 417 рублей, составляющих убытки.
Предприятие не согласилось с суммами субсидий, предусмотренных в 2014 — 2015 годах, которые не компенсируют в полном объеме расходы МУПа по перевозке отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам.
Арбитражный суд, проверив представленный истцом расчет и доказательства его подтверждающие, принял его за основу. Сумма выплат перевозчику на возмещение расходов за предоставление транспортных услуг, оказанных в спорный период, определена ОАО «Единый центр процессинга и биллинга Орловской области» в автоматизированном режиме на основании электронных данных, что исключает ошибки в расчете.
В материалах указано, что государством на субъект возложена обязанность по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта льготным категориям граждан, а не по финансированию названных услуг, поэтому недостаточное выделение на эти цели денежных средств региону не исключает доплаты разницы за счет средств Российской Федерации.
Ранее ТТП отсудило убытки за январь — май 2017 года, которые превысили 15,2 млн рублей.
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Сообщение ТТП взыскало с Минфина еще 7 млн за перевезенных льготников появились сначала на РИА 57.
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