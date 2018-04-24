ТТП взыскало с Минфина еще 7 млн за перевезенных льготников

Предприятие не согласилось с суммами субсидий, предусмотренных в 2014 — 2015 годах, которые не компенсируют в полном объеме расходы МУПа по перевозке отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам.

Арбитражный суд, проверив представленный истцом расчет и доказательства его подтверждающие, принял его за основу. Сумма выплат перевозчику на возмещение расходов за предоставление транспортных услуг, оказанных в спорный период, определена ОАО «Единый центр процессинга и биллинга Орловской области» в автоматизированном режиме на основании электронных данных, что исключает ошибки в расчете.

В материалах указано, что государством на субъект возложена обязанность по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта льготным категориям граждан, а не по финансированию названных услуг, поэтому недостаточное выделение на эти цели денежных средств региону не исключает доплаты разницы за счет средств Российской Федерации.

Ранее ТТП отсудило убытки за январь — май 2017 года, которые превысили 15,2 млн рублей.

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