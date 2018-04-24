До «Самара Арены» пустят шаттлы 

До главного стадиона Самары в дни игр появятся спецмаршруты.
Так называемые шаттлы начнут ходить за 4 часа до начала игры. Последний транспорт отправится через три часа после финального свистка. Схему движения опубликовал в твиттер-аккаунте департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Всего маршрутов будет 7: — S1: аэропорт — Московское шоссе — стадион — Московское шоссе — ж/д вокзал — ул. Л. Толстого — ул. Венцека — пл. Революции; — S1k: аэропорт — Московское шоссе — стадион; — S2: парковка № 1 — стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь; — S2k: парковка № 1 — Московское шоссе — стадион; — S3: парковка № 2 — Южное шоссе — ул. Авроры — Московское шоссе — стадион; — S5: ж/д вокзал — ул. Красноармейская — ул. Галактионовскся — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ташкентская — Московское шоссе — стадион; — S7: стадион — Московское шоссе — пр. Кирова — ул. Ново-Садовая — ул. Полевая — Самарская площадь.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области