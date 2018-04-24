С начала 2018 года спрос на зарядные станции в сети SOCAR вырос на 50%

SOCAR Energy Ukraine, одна из первых сетей автозаправочных комплексов (АЗК), внедрившая сверхбыстрые зарядные станции, зафиксировал рост спроса на услуги зарядки электрокаров на 50% с начала 2018 года. Всего с января по март, во время первого этапа установки сверхбыстрых станций Fast Charger, только в Киеве на трех АЗК прошло свыше 3 300 сессий подзарядки автомобилей.

К 2040 году каждый второй автомобиль, поступающий в продажу на глобальном рынке, будет электрическим. По данным Министерства внутренних дел, в Украине на 1 марта было зарегистрировано почти 7 000 электрокаров, из них половина — в Киеве, Одесской и Харьковской областях. Использование сверхбыстрых зарядных станций становится глобальным трендом, который наблюдается последние два года не только в Украине, но и в Европе и США

«За последние несколько лет образовался замкнутый круг: повышение спроса на электрокары неразрывно связано с развитием сети и технологии зарядных устройств. Безусловно, ждать на АЗС с «медленными» электростанциями 10 часов, пока зарядится аккумулятор, было крайне неудобно, — отмечает Игорь Орлов , директор розничного направления «SOCAR-Украина». — Поэтому в партнерстве с VLS Energy мы приняли долгосрочное решение и предложили рынку современные сверхбыстрые электрозарядные пункты Fast Charger. Обычным явлением стало, когда наш клиент идет выпить кофе в BUTA café или перекусить донер-кебабом, а за это время его электрокар уже «заправился». Кроме того, такие станции обеспечивают более безопасный процесс зарядки. К осени 2018 года мы планируем установить подобные пункты подзарядки также на территории Одесской и Львовской областей».

АЗК SOCAR оборудованы исключительно станциями Fast Charger мощностью от 22 до 50 кВт, которые обеспечивают зарядку литий-ионной батареи до 80% за 30 минут. Сегодня на украинском рынке электромобили в среднем рассчитаны на меньшую мощность — 10 кВт. Несмотря на это, в SOCAR приняли стратегическое решение по установке сверхмощных станций, чтобы в будущем соответствовать более высоким требованиям современных электромобилей.