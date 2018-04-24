В Токио прошло 14-е заседание механизма китайско-японских межправительственных консультаций по культурным обменам

Токио, 24 апреля / Синьхуа / — 14-е заседание механизма китайско-японских межправительственных консультаций по культурным обменам состоялось здесь в понедельник после девятилетнего перерыва.

Участники мероприятия откровенно обсудили текущую ситуацию в сфере китайско-японских культурных обменов и сотрудничества и существующие проблемы, в полной мере признав роль механизма в содействии развитию двусторонних культурных отношений и договорившись о регулярном проведении консультаций поочередно в каждой из стран. Они предложили продвигать гуманитарные обмены на разных уровнях в течение последующих десяти лет, обсудить создание механизма и платформы совместного использования информации и вести широкое сотрудничество в области индустрии культуры и олимпийской культуры. Участники заседания пригласили японские культурные структуры и бизнес принять участие в первой Китайской международной импортной выставке и других международных ярмарках.