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В Токио прошло 14-е заседание механизма китайско-японских межправительственных консультаций по культурным обменам
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В Токио прошло 14-е заседание механизма китайско-японских межправительственных консультаций по культурным обменам 

ИА Синьхуа 9 минут назад
Токио, 24 апреля /Синьхуа/ — 14-е заседание механизма китайско-японских межправительственных консультаций по культурным обменам состоялось здесь в понедельник после девятилетнего перерыва.
Участники мероприятия откровенно обсудили текущую ситуацию в сфере китайско-японских культурных обменов и сотрудничества и существующие проблемы, в полной мере признав роль механизма в содействии развитию двусторонних культурных отношений и договорившись о регулярном проведении консультаций поочередно в каждой из стран. Они предложили продвигать гуманитарные обмены на разных уровнях в течение последующих десяти лет, обсудить создание механизма и платформы совместного использования информации и вести широкое сотрудничество в области индустрии культуры и олимпийской культуры. Участники заседания пригласили японские культурные структуры и бизнес принять участие в первой Китайской международной импортной выставке и других международных ярмарках.
В заседании участвовали представители десяти китайских ведомств и организаций, в том числе Министерства культуры и туризма, Минобразования, Государственного управления по делам авторского права и посольства КНР в Японии, и шести японских, включая МИД, Министерство по административным делам и коммуникациям, Минэкономики и промышленности и Управление культуры. —0—
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