Участники парада выйдут на две ночные репетиции в центр Волгограда 

На площади Павших Борцов пройдут две ночные репетиции парада ко Дню Победы. Увидеть стройные коробки солдат горожане смогут третьего и пятого мая.
— Репетиции начнутся в 19:00, — поделились планами в пресс-службе Южного военного округа. — В четверг, 3 мая, на главной площади города соберется около полутора тысяч военных. На следующем ночном прогоне вместе с пешими участниками по площади, скорее всего, пройдет и военная техника.
Во сколько из-за репетиций парада в городе перекроют несколько центральных улиц, пока неизвестно.
В день Победы по площади Павших Борцов пройдет около полутора тысяч военных. Вслед за ними в своих резиновых башмаках по центральной улице проедут танки и мощная техника. V1.ru побывал на первых репетициях военных и узнал, как к главному выходу в День Победы готовятся не только марширующие солдаты, но и музыканты военного оркестра.