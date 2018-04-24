Участники парада выйдут на две ночные репетиции в центр Волгограда

На площади Павших Борцов пройдут две ночные репетиции парада ко Дню Победы. Увидеть стройные коробки солдат горожане смогут третьего и пятого мая.

— Репетиции начнутся в 19:00, — поделились планами в пресс-службе Южного военного округа. — В четверг, 3 мая, на главной площади города соберется около полутора тысяч военных. На следующем ночном прогоне вместе с пешими участниками по площади, скорее всего, пройдет и военная техника.

Во сколько из-за репетиций парада в городе перекроют несколько центральных улиц, пока неизвестно.