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В школу-интернат на Ямале поставляли испорченные продукты
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В школу-интернат на Ямале поставляли испорченные продукты 

Уралинформбюро 58 минут назад
Фото: Уралинформбюро
На Ямале за снабжение некачественными продуктами Сеяхинской школы-интерната ООО «Северпродснаб» заплатит 150 тысяч рублей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе окружной прокуратуры, организация привлечена к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров для нужд заказчиков…").
По данным ведомства, в преддверии учебного года руководство школы-интерната заключило контракт с ООО «Северпродснаб» на сумму 887 тысяч рублей. Однако вскоре заведение было вынужденного расторгнуть его в одностороннем порядке — предприятие привозило продукты в поврежденной таре и с истекшим сроком годности, а также не соблюдало сроки поставок.
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