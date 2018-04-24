В школу-интернат на Ямале поставляли испорченные продукты

На Ямале за снабжение некачественными продуктами Сеяхинской школы-интерната ООО «Северпродснаб» заплатит 150 тысяч рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе окружной прокуратуры, организация привлечена к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров для нужд заказчиков…").

По данным ведомства, в преддверии учебного года руководство школы-интерната заключило контракт с ООО «Северпродснаб» на сумму 887 тысяч рублей. Однако вскоре заведение было вынужденного расторгнуть его в одностороннем порядке — предприятие привозило продукты в поврежденной таре и с истекшим сроком годности, а также не соблюдало сроки поставок.