Сумма штрафов за домашнее насилие превысила 400 миллионов

В 2017 году российские суды получили 161 тысячу дел о домашнем насилии. Такие данные привел судебный департамент при Верховном суде РФ , сообщает «Коммерсантъ». Этот показатель многократно превышает аналогичные за прошлые годы, что связано с декриминализацией статьи «побои».

Административные нарушения стало легче фиксировать, поэтому была получена реальная картина насилия, но правозащитники уверены: из-за декриминализации выросло и число случаев насилия.

За 2017 год к ответственности за побои привлекли 113,4 тыс. человек. Большинство из них должно выплатить штраф, остальные получили административный арест. Общая сумма штрафов составила 429,4 млн руб., но взыскать удалось лишь 168,4 млн руб. Однако подобное соотношение наблюдается и в штрафах по другим статьям.

В то же время пользователи Сети уверены, что реальных случаев домашнего насилия гораздо больше, чем гласит статистика, так как многие жертвы просто не могут пожаловаться на нападавшего: «А сколько не поступило? Пожалуйся, если живешь в коммуналке и в одной комнате с извергом, а перспектив на раздельное жилье нет. Вообще убьет (бытовое убийство)». Другие возмущены, что сами жертвы терпят насилие: «Девушки, женщины, ну ради чего вы терпите неуважение, грубость, скандалы? Даже побои! Сколько вам еще его прощать и оправдывать? Собрала монатки и ушла в закат. Оставаться с таким мужчиной — то же самое, что рыть себе яму под ногами».

При этом ранее приводилась статистика о случаях домашнего насилия только по Москве . Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева также указала, что количество обращений о физическом насилии в столице возросло после вступления в силу закона о декриминализации побоев в семье. Она пояснила, что в аппарат уполномоченного поступают жалобы о бытовом насилии не только в отношении женщин, но и детей.

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