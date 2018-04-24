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Шойгу: США накаляют обстановку в Афганистане
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Шойгу: США накаляют обстановку в Афганистане 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
«Еще горячая точка на Ближнем Востоке — это Афганистан. Ситуация там продолжает ухудшаться. Более чем 15-летнее присутствие в этой исламской республике США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. По сути они стремятся на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центральноазиатского региона. При этом проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана», — заявил министр обороны.
По мнению Шойгу, в Афганистане растет наркотрафик, что способствует расширению действий террористов. Кроме того, в стране усиливаются позиции боевиков, и для решения этого конфликта необходим новый подход.
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