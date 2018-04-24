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В Москве к 1 мая подготовят видеопоздравления
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Москвичей поздравят «настенными» видеороликами к Первомаю 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Измайлово
Столичные коммунальщики запустят на медиафасадах зданий специальные видеоролики к Первомаю. На улицах архитектурно‐художественная подсветка засияет всеми оттенками цветовой палитры — от красного до фиолетового, сообщили в пресс‐службе комплекса городского хозяйства столицы.
Первое праздничное поздравление включат уже 28 апреля на медиафасадах домов № 11 и № 19 на улице Новый Арбат. Демонстрация ролика продолжится по 2 мая включительно.
На экранах будут показаны воздушные шары с лозунгом «Мир! Труд! Май!», цветущие яблони, синее небо и российский триколор. Также Москву украсят видеооткрытками на цифровых билбордах.
Более того, в конце апреля будут высажены цветы на самой большой в России клумбе в форме часов, расположенной на Поклонной горе. Механизм заработает 1 мая.
В первый день майских праздников сезон фонтанов начнется в подмосковном Реутове. В городе установлены три фонтана — в Центральном парке, в парке «Фабричный пруд» и в Микрорайоне «9А».
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