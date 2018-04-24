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Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Госкомиссии по развитию Арктики
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Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Госкомиссии по развитию Арктики 

РИА «ФедералПресс» 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня, 24 апреля, примет участие в заседании президиума Государственной комиссии по развитию Арктики, которое пройдет под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина в Москве.
Основным вопросом повестки станет развитие космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ, реализация госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» и развитие пограничной инфраструктуры.
Как ранее писал «ФедералПресс», вчера, 23 апреля, прошло выездное совещание Совета Госдумы в ямальском поселке Сабетта, посвященное реализации крупных инвестиционных проектов на примере завода «Ямал СПГ».
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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