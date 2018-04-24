Макрон во время встречи тет-а-тет постарается повлиять на Трампа

По оценке экспертов, французский президент, который сделал все, чтобы установить тесные отношения с американским лидером, чье видение мира диаметрально противоположно ему, будет пытаться повлиять на него по нескольким вопросам.

Во вторник утром в Белом доме Трамп и Макрон проведут часовую встречу тет-а-тет без посредников и переводчиков, поскольку глава Елисейского дворца блестяще владеет английским языком. Этот момент должен стать ключевым во время государственного визита президента Пятой республики в Соединенные Штаты

Стало известно, что в понедельник, во время их частного обеда, двое лидеров говорили об экономической ситуации в США, рейтингах президента Трампа и подготовке промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут в ноябре. По сообщениям Елисейского дворца, речь также шла о необходимости регулирования интернета, а также борьбы с радикализацией и терроризмом. Все проблемные вопросы были перенесены на вторничную повестку дня.

"Что касается торговли, Сирии и борьбы с терроризмом, у них есть желание построить общую повестку дня", — заверил в администрации президента Франции в понедельник вечером, снова отметив «очень дружескую и личную атмосферу» первого дня визита.

Во вторник самой горячей темой повестки дня рискует стать вопрос о ядерной сделке с Тегераном , гарантами которой в свое время выступили администрации Барака Обамы Франсуа Олланда . Дело в том, что срок соглашения, которое нуждается в пролонгации, истекает 12 мая, и Трамп не скрывает своего желания выйти из него еще до этого срока, отозвав американскую подпись под ним. Макрон, напротив, полагает, что ядерная сделка с Ираном должна быть продолжена и постарается убедить в этом американского лидера, известного своей бескомпромиссной позицией и упрямостью. «Нет плана Б, чтобы помешать Ирану сделать бомбу», — заявил Макрон перед отлетом в Вашингтон, добавив, что только продление соглашения поможет избежать подобного развития событий.

Второй непростой вопрос на переговорах — это Парижское климатическое соглашение, одним из самых убежденных сторонников которого является французский лидер. Глава Белого дома, напротив, неоднократно говорил о «бесполезности» данного соглашения, и его мнение совпадает с позицией мощного американского «сланцевого» лобби.

Наконец, третий довольной сложный вопрос, который обсудят два лидера — это пошлины, которые намерен с первого мая ввести Дональд Трамп на сталь и алюминий. Париж надеется, что этого не произойдет. «Нельзя вести торговые войны со своими союзниками», — сказал французский президент в воскресенье.

Вечером Дональд Трамп с супругой дают роскошный государственный ужин в честь Макрона в Белом доме, где соберется много гостей. Резиденция президента США уже украшена цветущими вишневыми ветвями, предусмотрено меню для гурманов во «французском стиле».