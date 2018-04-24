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В Удмуртии появились новые правила о детском отдыхе и безопасности на воде
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В Удмуртии появились новые правила о детском отдыхе и безопасности на воде 

ИА «Сусанин» 19 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Общество спасения на водах в Удмуртской Республике (ОСВОД) совместно с Минприроды республики и региональным ГУ МЧС разработали изменения в «Правила охраны жизни людей на водных объектах в Удмуртской Республике».
Так, в Правилах появились новые пункты о детском отдыхе, безопасности на льду, массовых мероприятиях на водоемах. Также внесены дополнительные требования к организации пляжей и правилам поведения на пляже.
Кроме того, теперь органы местного самоуправления обязаны информировать население о местах на водных объектах, которые опасны для передвижения.
Отметим, за нарушения внесенных пунктов может последовать штраф. Например, за выход на лед толщиной менее 7 см, оставление детей у воды без присмотра, купание в необорудованных местах и другое.
Нарушение «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Удмуртской Республике» влечет для физлиц административный штраф в размере от 150 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. тысяч рублей, на юридических лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
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