Ещё
38,5 миллионов должны за электричество СНТ Оренбурга и Оренбургского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

38,5 миллионов должны за электричество СНТ Оренбурга и Оренбургского района 

АиФ-Оренбург 17 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Среди злостных неплательщиков СНТ «Карачи»: если в прошлом году товарищество не оплатило счета на сумму 5,8 млн рублей, то в этом году оно должно уже 10,3 млн рублей. СНТ «Энергостроитель + » имеет задолженность в 6,6 млн рублей (в 2017 году долг был 4 млн рублей), СНТ «Газовик» накопил сумму в 5,6 млн рублей (в прошлом году сумма составляла 2,7 млн рублей).
Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» использует все законные меры по возврату задолженности.
В начале апреля компания направила письма с уведомлениями о долгах в адрес садоводческих товариществ, прокуратуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления. «Я хочу обратиться к садоводам, которые регулярно оплачивают взносы в кассы товариществ, с просьбой присоединиться к отстаиванию интересов в части надежного энергоснабжения. Дачный сезон не за горами, чтобы не остаться без электроэнергии и воды, спросите у руководства товарищества, оплачены ли счета за энергоресурсы, — комментирует Елена Вербина, директор по продажам Оренбургского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“.
Чтобы избежать серьезных проблем с началом весеннего периода, поставщик ресурсов настоятельно рекомендует СНТ как можно скорее оплатить задолженность. Иначе в ход пойдут крайние меры по ограничению энергоснабжения садовых товариществ и взысканию долгов в судебном порядке.
Список крупных должников, задолженность которых за электроэнергию превышает 200 тысяч рублей:
СНТ „Труженик“
2 605 543,40  СНТ „Мичуринец-50“
1 759 038,68  СНТ „Степное“
891 146,68  СНТ „Сулак“
790 056,00  СНТ „Сокол“
736 466,59  СНТ „Клуб имени Чкалова“
706 973,05  СНТ „Мирное“
674 006,65  СНТ „Медик“
509 843,03  С/т „Аэлита“
466 283,85  СНТ „Строитель“
419 393,56  СНТ „Авиатор-2“, п. Кушкуль
405 287,88  СНТ „Авиатор“
335 721,40  СНТ „Лесовод-2“
324 251,07  СНТ „Восход“
320 149,29  СНТ „Родник“
308 819,88  СНТ „Маяк“
282 109,66  СНТ „Горизонт-1“
258 996,52  ДНП „Медик“
256 145,90  С/т. „Трансгаз“
230 970,53  СНТ „Бургаз“
227 791,01  СНТ „Ветераны Советской Армии“
221 810,59  СНТ „Сатурн“
208 009,47
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге с субботы начнут работать дачные автобусы Орчанка отсудила у магазина более 80 тысяч за сломанный телевизор На Каргалинской ТЭЦ стартовал капитальный ремонт котла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»925
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО193
Порошенко обратился с просьбой к националистам45
В России нет денег на будущие пенсии98
Армения может уйти от России69
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:23
Рассекающая по Байкалу бабушка покорила иностранцев
Общество
01:00
В России нет денег на будущие пенсии
Личный счет
04:27
«Это контрольный выстрел в голову»
Общество Статьи
01:05
Армения может уйти от России
В мире Кавказ
00:38
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО
Оружие Армия
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение