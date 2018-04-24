38,5 миллионов должны за электричество СНТ Оренбурга и Оренбургского района 

Среди злостных неплательщиков СНТ «Карачи»: если в прошлом году товарищество не оплатило счета на сумму 5,8 млн рублей, то в этом году оно должно уже 10,3 млн рублей. СНТ «Энергостроитель + » имеет задолженность в 6,6 млн рублей (в 2017 году долг был 4 млн рублей), СНТ «Газовик» накопил сумму в 5,6 млн рублей (в прошлом году сумма составляла 2,7 млн рублей).
Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» использует все законные меры по возврату задолженности.
В начале апреля компания направила письма с уведомлениями о долгах в адрес садоводческих товариществ, прокуратуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления. «Я хочу обратиться к садоводам, которые регулярно оплачивают взносы в кассы товариществ, с просьбой присоединиться к отстаиванию интересов в части надежного энергоснабжения. Дачный сезон не за горами, чтобы не остаться без электроэнергии и воды, спросите у руководства товарищества, оплачены ли счета за энергоресурсы, — комментирует Елена Вербина, директор по продажам Оренбургского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“.
Чтобы избежать серьезных проблем с началом весеннего периода, поставщик ресурсов настоятельно рекомендует СНТ как можно скорее оплатить задолженность. Иначе в ход пойдут крайние меры по ограничению энергоснабжения садовых товариществ и взысканию долгов в судебном порядке.
Список крупных должников, задолженность которых за электроэнергию превышает 200 тысяч рублей:
СНТ „Труженик“
2 605 543,40 СНТ „Мичуринец-50“
1 759 038,68 СНТ „Степное“
891 146,68 СНТ „Сулак“
790 056,00 СНТ „Сокол“
736 466,59 СНТ „Клуб имени Чкалова“
706 973,05 СНТ „Мирное“
674 006,65 СНТ „Медик“
509 843,03 С/т „Аэлита“
466 283,85 СНТ „Строитель“
419 393,56 СНТ „Авиатор-2“, п. Кушкуль
405 287,88 СНТ „Авиатор“
335 721,40 СНТ „Лесовод-2“
324 251,07 СНТ „Восход“
320 149,29 СНТ „Родник“
308 819,88 СНТ „Маяк“
282 109,66 СНТ „Горизонт-1“
258 996,52 ДНП „Медик“
256 145,90 С/т. „Трансгаз“
230 970,53 СНТ „Бургаз“
227 791,01 СНТ „Ветераны Советской Армии“
221 810,59 СНТ „Сатурн“
208 009,47