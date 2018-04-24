38,5 миллионов должны за электричество СНТ Оренбурга и Оренбургского района

Среди злостных неплательщиков СНТ «Карачи»: если в прошлом году товарищество не оплатило счета на сумму 5,8 млн рублей, то в этом году оно должно уже 10,3 млн рублей. СНТ «Энергостроитель + » имеет задолженность в 6,6 млн рублей (в 2017 году долг был 4 млн рублей), СНТ «Газовик» накопил сумму в 5,6 млн рублей (в прошлом году сумма составляла 2,7 млн рублей).

Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» использует все законные меры по возврату задолженности.

В начале апреля компания направила письма с уведомлениями о долгах в адрес садоводческих товариществ, прокуратуры , органов исполнительной власти и местного самоуправления. «Я хочу обратиться к садоводам, которые регулярно оплачивают взносы в кассы товариществ, с просьбой присоединиться к отстаиванию интересов в части надежного энергоснабжения. Дачный сезон не за горами, чтобы не остаться без электроэнергии и воды, спросите у руководства товарищества, оплачены ли счета за энергоресурсы, — комментирует Елена Вербина, директор по продажам Оренбургского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“.

Чтобы избежать серьезных проблем с началом весеннего периода, поставщик ресурсов настоятельно рекомендует СНТ как можно скорее оплатить задолженность. Иначе в ход пойдут крайние меры по ограничению энергоснабжения садовых товариществ и взысканию долгов в судебном порядке.

Список крупных должников, задолженность которых за электроэнергию превышает 200 тысяч рублей:

СНТ „Труженик“

2 605 543,40 СНТ „Мичуринец-50“

1 759 038,68 СНТ „Степное“

891 146,68 СНТ „Сулак“

790 056,00 СНТ „Сокол“

736 466,59 СНТ „Клуб имени Чкалова“

706 973,05 СНТ „Мирное“

674 006,65 СНТ „Медик“

509 843,03 С/т „Аэлита“

466 283,85 СНТ „Строитель“

419 393,56 СНТ „Авиатор-2“, п. Кушкуль

405 287,88 СНТ „Авиатор“

335 721,40 СНТ „Лесовод-2“

324 251,07 СНТ „Восход“

320 149,29 СНТ „Родник“

308 819,88 СНТ „Маяк“

282 109,66 СНТ „Горизонт-1“

258 996,52 ДНП „Медик“

256 145,90 С/т. „Трансгаз“

230 970,53 СНТ „Бургаз“

227 791,01 СНТ „Ветераны Советской Армии“

221 810,59 СНТ „Сатурн“

208 009,47