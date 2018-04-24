Школа аортальных хирургов прошла в Москве

Миниинвазивные операции на аорте обсуждали на прошедшей в Москве Школе аортальной хирургии.

Тема Школы, состоявшейся 17−18 апреля на базе ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», звучала как «Миниинвазивное хирургическое лечение патологии аортального клапана и корня аорты». Школа прошла при поддержке компании Ethicon. Хирургов ждали как практические задания, так и обширная теоретическая часть. В ходе первых участники выполняли протезирование аортального клапана и восходящей аорты из министернотомии на специальных стимуляторах. Такое протезирование жизненно необходимо больным с патологией аортального клапана.

Также учащимся школы представился редкий шанс пронаблюдать в реальном времени за ходом нескольких операций. Например, за вмешательством T.David, когда пораженный участок аорты заменяют протезом, сохраняя собственный аортальный клапан пациента, или за Bentall—DeBono, когда заменяется восходящая аорта и клапан аорты. Школа прошла при поддержке компании Ethicon.

«Мы постарались детально обсудить технику и особенности операций на корне аорты из минидоступа на симуляторах — как при онлайн-трансляции пяти операций за два дня, так и в ходе лекций, — говорит Эдуард Чарчян, заведующий отделом инновационной кардио-аортальной хирургии, член-корреспондент РАН , доктор медицинских наук, «РНЦХ имени академика Б. В. Петровского». — Надеемся, что наши коллеги по возвращении на работу внедрят эти вмешательства в практику, что позволит ещё быстрее реабилитировать пациентов после операций».

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