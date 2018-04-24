Администрация Орла отказалась от речных трамвайчиков

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному образованию «Город Орел» об обязании изъять теплоходы в городскую казну и взыскании убытков в размере 12,6 млн рублей.

В 2006 году на баланс и в хозяйственное ведение МУП «ТТП» Орла были переданы пять теплоходов: М -184, М-21, М-251, М-267, «Заря». Если ранее они являлись полноценным транспортом, а далее достопримечательностью, то сейчас не могут выходить на большую воду. Руководитель ТТП неоднократно обращался с просьбой обеспечить финансирование строительства судоподъемного капитального сооружения для обследования днища теплоходов. Денег не получил, один теплоход списали, команда распущена.

При больших долгах за электроэнергию и сложностях с наземным электротранспортом предприятие продолжает нести расходы по содержанию туристических теплоходов. В минувшем году их собирались отдать кому-нибудь в аренду, но бизнес это предложение не заинтересовало. Руководитель ТТП Александр Коровин в ходе рабочих совещаний, сессий и заседаний комитетов горсовета просил город забрать теплоходы. Не получив результата, обратился в суд.

В суде представители администрации Орла и управления муниципального имущества возражали против удовлетворения иска. МУП «ТТП» создано для обеспечения пассажирских перевозок в Орле, и оно, в соответствии с уставом, также осуществляет перевозки водным, речным транспортом. Кроме того, расходы предприятия на осуществление уставной деятельности по содержанию участка теплохода не могут быть квалифицированы как убытки. Суд согласился с доводами ответчиков и в удовлетворении иска ТТП отказал.