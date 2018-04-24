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Омичка отсудила 200 тысяч рублей за падение на крыльце обувного магазина
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Омичка отсудила 200 тысяч рублей за падение на крыльце обувного магазина 

АиФ-Омск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Октябрьском районном суде Омска завершились слушания по гражданскому делу о компенсации морального вреда. С иском обратилась местная жительница.
Суд установил, что в августе 2017 года женщина выходила из обувного магазина, который располагается на улице Богдана Хмельницкого. Она поскользнулась и упала. Истица ударилась головой о дверной проём и получила закрытый перелом бедренной кости.
«Причиной падения послужил незакрепленный резиновый коврик, который при нажатии сдвинулся. Кроме того, лестница на выходе из магазина имеет разную высоту ступеней и низкое расположение поручней ограждения, что также способствовало падению», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
По решению суда женщина получит 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. С ответчика также взыскали затраты на проведение экспертизы в размере 15 тысяч рублей и штраф за отказ в удовлетворении законных требований потребителя в добровольном порядке в размере почти 100 тысяч рублей.
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