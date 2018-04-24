Шойгу назвал удар по Сирии нарушением международных правил

По его оценке, удар был нанесен «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».

"Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству", — отметил министр.