Шойгу назвал удар по Сирии нарушением международных правил 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Сюй Циляном заявил о том, что ракетный удар США и союзников по Сирии — нарушение всех международных правил. Об этом информирует ТАСС.
По его оценке, удар был нанесен «строго в стиле Запада — наказание не разобравшись, наказание без расследования».
"Хотел бы поблагодарить дружественный Китай за поддержку по сирийскому вопросу, за осуждение безответственного поведения некоторых западных стран, которые под надуманным предлогом нанесли военный удар по суверенному государству", — отметил министр.
Напомним, что на основании неподтвержденных сообщений о якобы применявшемся Дамаском химоружии США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам Сирии. Москва незамедлительно осудила неправомерные действия «западной тройки».