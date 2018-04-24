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Шойгу назвал главную цель западной коалиции в Сирии
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Шойгу назвал главную цель западной коалиции в Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Закрепление военного и экономического присутствия в Сирии является основной целью США и их союзников. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств‐членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны используют в своих целях международных террористов, а не ведут борьбу с ними.
В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ*, только расширялись
— Сергей Шойгу.
Шойгу добавил, что эти силы пытались расшатать ситуацию в регионе, чтобы закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие. Благодаря участию России в настоящее время в Сирии созданы все необходимые условия для возрождения страны.
Москва рассчитывает, что страны-члены ШОС окажут поддержку в восстановлении арабской республики. Встреча министров в Пекине является заключительным этапом подготовки к саммиту организации, который пройдет в китайском Циндао 9–10 июня.
* ИГ/ «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Ранее Шойгу назвал «химическую атаку» в сирийской Думе постановочной. Он отметил, что необходимость ограничения доступа террористов к оружию массового поражения зачастую используется в провокационных целях.
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