Шойгу назвал главную цель западной коалиции в Сирии

По его словам, западные страны используют в своих целях международных террористов, а не ведут борьбу с ними.

В качестве примера приведу Ирак и Сирию. Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ*, только расширялись

— Сергей Шойгу.

Шойгу добавил, что эти силы пытались расшатать ситуацию в регионе, чтобы закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие. Благодаря участию России в настоящее время в Сирии созданы все необходимые условия для возрождения страны.

Москва рассчитывает, что страны-члены ШОС окажут поддержку в восстановлении арабской республики. Встреча министров в Пекине является заключительным этапом подготовки к саммиту организации, который пройдет в китайском Циндао 9–10 июня.

ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.