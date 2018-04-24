Санкции на подходе? Участники G7 напомнили РФ о Минских договорённостях

Страны G7 могут ввести новые санкции против России , если «этого потребуют действия» Москвы . Такое мнение участники «Большой семёрки» высказали после встречи лидеров глав МИД и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини , прошедшей 23 апреля в Торонто. В коммюнике уточняется, что ограничительные меры будут сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Канады

Однако не все страны-участницы «Большой восьмёрки» приветствуют санкции против России. Например, один из претендентов на пост премьер-министра Италии , лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил о готовности в одностороннем порядке отменить ограничительные меры в отношении РФ. Ранее профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова рассказала в эфире НСН, что об улучшении отношений между странами говорил и посол Италии.

Эксперт: Франция не хочет ссориться с Россией по экономическим причинам «Новый посол Италии, который буквально на днях вручил верительные грамоты, тоже заявил, что Италия заинтересована в улучшении отношений с Россией. Речь о снятии санкций не идет, но они готовы способствовать развитию мелкой и средней промышленности, которые не подпадают под санкции», — отметила Зонова.

«Основной мотив, который побудил французов действовать, по крайней мере, попытаться начать переговоры с американцами, чтобы убедить их координировать свои демарши — экономический. Европа, видимо, почувствовала, что эта спираль санкций выходит из-под контроля и будет наносить серьёзный ущерб европейцам. Более чувствительный, чем раньше», — убеждён эксперт.

Говорить с Вашингтоном о санкциях планирует в том числе и Германия . Во всяком случае версия о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов ФРГ Олаф Шольц попросят США освободить немецкий бизнес от участия в санкциях. Напомним, согласно введённым Вашингтоном 6 апреля ограничительным мерам, иностранным компаниям запрещается сотрудничать с российскими предприятиями, которые попали в чёрный список.