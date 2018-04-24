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Санкции на подходе? Участники G7 напомнили РФ о Минских договорённостях
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Санкции на подходе? Участники G7 напомнили РФ о Минских договорённостях 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Страны G7 могут ввести новые санкции против России, если «этого потребуют действия» Москвы. Такое мнение участники «Большой семёрки» высказали после встречи лидеров глав МИД и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, прошедшей 23 апреля в Торонто. В коммюнике уточняется, что ограничительные меры будут сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Канады.
Однако не все страны-участницы «Большой восьмёрки» приветствуют санкции против России. Например, один из претендентов на пост премьер-министра Италии, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил о готовности в одностороннем порядке отменить ограничительные меры в отношении РФ. Ранее профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова рассказала в эфире НСН, что об улучшении отношений между странами говорил и посол Италии.
Эксперт: Франция не хочет ссориться с Россией по экономическим причинам «Новый посол Италии, который буквально на днях вручил верительные грамоты, тоже заявил, что Италия заинтересована в улучшении отношений с Россией. Речь о снятии санкций не идет, но они готовы способствовать развитию мелкой и средней промышленности, которые не подпадают под санкции», — отметила Зонова.
За смягчение санкций выступила и Франция, которая планирует убедить в необходимости таких действий Соединённые Штаты Америки, сообщает Financial Times. Ранее в эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров разглядел в позиции Парижа политический мотив. По его словам, «нагнетание истерии выходит из-под контроля». К тому же, как подчеркнул эксперт, новые ограничительные меры нанесёт серьёзные экономический ущерб.
«Основной мотив, который побудил французов действовать, по крайней мере, попытаться начать переговоры с американцами, чтобы убедить их координировать свои демарши — экономический. Европа, видимо, почувствовала, что эта спираль санкций выходит из-под контроля и будет наносить серьёзный ущерб европейцам. Более чувствительный, чем раньше», — убеждён эксперт.
Говорить с Вашингтоном о санкциях планирует в том числе и Германия. Во всяком случае версия о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов ФРГ Олаф Шольц попросят США освободить немецкий бизнес от участия в санкциях. Напомним, согласно введённым Вашингтоном 6 апреля ограничительным мерам, иностранным компаниям запрещается сотрудничать с российскими предприятиями, которые попали в чёрный список.
Первые санкции против России были введены в 2014 году из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ. В основном, они затронули бизнесменов, чиновников и ряд крупных компаний, который связаны с энергетической и оборонной сферой. Последние из них включали свыше 20 человек, сообщает Ura.ru.
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