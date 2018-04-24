В Ярославской области готовится «антимусорное шествие» против московских отходов

Против ввоза московского мусора выступили жители Тутаева . Они собираются устроить «антимусорное шествие» и митинг 1 мая. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» в группе «За Тутаев».

Люди планируют собраться в 15 часов у Дома быта на улице Советской, пройти по улице Моторостроителей и устроить митинг со сбором подписей.

Организаторы шествия сообщили, что уведомили районную администрацию о проведении шествия и митинга.

Глава Тутаевского района подтвердил, что обращение к ним поступало, вот только разрешение на проведение мероприятий пока не выдано.

— Уведомление пришло нам в пятницу, — рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Мы его пока рассматриваем.