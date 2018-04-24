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В Ярославской области готовится «антимусорное шествие» против московских отходов
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В Ярославской области готовится «антимусорное шествие» против московских отходов 

76.ru 34 минуты назад
Фото: 76.ru
Против ввоза московского мусора выступили жители Тутаева. Они собираются устроить «антимусорное шествие» и митинг 1 мая. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» в группе «За Тутаев».
Люди планируют собраться в 15 часов у Дома быта на улице Советской, пройти по улице Моторостроителей и устроить митинг со сбором подписей.
Организаторы шествия сообщили, что уведомили районную администрацию о проведении шествия и митинга.
Глава Тутаевского района подтвердил, что обращение к ним поступало, вот только разрешение на проведение мероприятий пока не выдано.
— Уведомление пришло нам в пятницу, — рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Мы его пока рассматриваем.
На прошлой неделе митинг против ввоза на ярославский полигон столичного мусора прошёл в Ярославле. А вчера директор «Скоково» рассказал о том, как работает полигон.
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