Ещё
Элеваторы «Зерна Жизни» готовы к новому сезону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Элеваторы «Зерна Жизни» готовы к новому сезону 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
— Не секрет, что в полях, расположенных в Самарской области, имеются карантинные растения. В основном это амброзия трехраздельная и горчак ползучий. Эти растения ни в коем случае не должны попадать в зерно, направляемое за рубеж, поэтому их наличие контролируется особенно строго. Уничтожать эти растения требуется на территории Самарской области.
Раньше это зерно просто вывозилось на свалки, откуда нередко распространялось по всей территории. Особенно масштабно мы наблюдали это в 1990-е годы. Сейчас повсеместно начали наводить порядок.
На наших предприятиях давно используется дробильное оборудование, которое вальцами физически стирает в пыль даже мельчайшие частицы вредоносных растений, они становятся просто нежизнеспособны.
Возможность уничтожить эти сорняки, кстати, есть на многих элеваторах и в хозяйствах. Но ведь необходимо все эти процессы еще и законно оформить. Именно проверенные и официально оформленные предприятия вошли в вышеназванный реестр Россельхознадзора. Теперь и мы спокойны, и наши партнеры. Они могут привезти нам зерно, зная, что с их продукцией на наших предприятиях никаких проблем не возникнет.
Волга Ньюс: последние новости
Отправляемся за новыми впечатлениями на майские праздники Дмитрий Азаров прокомментировал "КП-Самара" ситуацию, сложившуюся вокруг строительства крематория у поселка Рубежный В Кировском районе в дни матчей ЧМ-2018 ограничат движение транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»932
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО206
Порошенко обратился с просьбой к националистам51
Армения может уйти от России103
В России нет денег на будущие пенсии109
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:23
Рассекающая по Байкалу бабушка покорила иностранцев
Общество
01:00
В России нет денег на будущие пенсии
Личный счет
04:27
«Это контрольный выстрел в голову»
Общество Статьи
01:05
Армения может уйти от России
В мире Кавказ
00:38
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО
Оружие Армия
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение