Элеваторы «Зерна Жизни» готовы к новому сезону

— Не секрет, что в полях, расположенных в Самарской области , имеются карантинные растения. В основном это амброзия трехраздельная и горчак ползучий. Эти растения ни в коем случае не должны попадать в зерно, направляемое за рубеж, поэтому их наличие контролируется особенно строго. Уничтожать эти растения требуется на территории Самарской области.

Раньше это зерно просто вывозилось на свалки, откуда нередко распространялось по всей территории. Особенно масштабно мы наблюдали это в 1990-е годы. Сейчас повсеместно начали наводить порядок.

На наших предприятиях давно используется дробильное оборудование, которое вальцами физически стирает в пыль даже мельчайшие частицы вредоносных растений, они становятся просто нежизнеспособны.