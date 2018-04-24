Названа дата открытия южного подъезда к Ростову

Стало известно, когда закончится реконструкция подъездной дороги к Ростову-на-Дону. Отметим, что работы по ремонту дорожной инфраструктуры осмотрели министр транспорта РФ Максим Соколов вместе с губернатором Василием Голубевым . Об этом сообщили в пресс-служба губернатора Ростовской области.

Известно, что работы по реконструкции южного подъезда завершаются с опережением намеченного срока.

По словам Голубева, дорожники справились с работами несколько быстрее намеченного.

На сегодняшний день общая готовность южного подъезда составляет около 98%. Полностью завершено возведение новой транспортной развязки: построены пойменный мост, въездная и выездная эстакады.

Обновленный въезд сможет пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки против 60 тысяч до начала реконструкции. В настоящее время здесь уже открыто рабочее движение.

По словам Голубева, вся дорожная инфраструктура южного подъезда Ростова будет готова к матчу открытия на «Ростов-Арене».

«13 мая, в день проведения матча открытия на «Ростов-Арене», вся архитектура южного подъезда будет работать в полном объеме», — отметил он.