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Названа дата открытия южного подъезда к Ростову
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Названа дата открытия южного подъезда к Ростову 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно, когда закончится реконструкция подъездной дороги к Ростову-на-Дону. Отметим, что работы по ремонту дорожной инфраструктуры осмотрели министр транспорта РФ Максим Соколов вместе с губернатором Василием Голубевым. Об этом сообщили в пресс-служба губернатора Ростовской области.
Известно, что работы по реконструкции южного подъезда завершаются с опережением намеченного срока.
По словам Голубева, дорожники справились с работами несколько быстрее намеченного.
На сегодняшний день общая готовность южного подъезда составляет около 98%. Полностью завершено возведение новой транспортной развязки: построены пойменный мост, въездная и выездная эстакады.
Обновленный въезд сможет пропускать до 120 тысяч автомобилей в сутки против 60 тысяч до начала реконструкции. В настоящее время здесь уже открыто рабочее движение.
По словам Голубева, вся дорожная инфраструктура южного подъезда Ростова будет готова к матчу открытия на «Ростов-Арене».
«13 мая, в день проведения матча открытия на «Ростов-Арене», вся архитектура южного подъезда будет работать в полном объеме», — отметил он.
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