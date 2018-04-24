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9 мая общественный транспорт будет работать до полуночи
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9 мая общественный транспорт будет работать до полуночи 

Казанский Портал 42 минуты назад
Автобусы, троллейбусы, трамваи и метрополитен перейдут на усиленный режим работы, сообщает портал мэрии.
После завершения праздничных мероприятий организуют спецподачу автобусов. Временные остановки появятся на Лево-Булачной (в районе переулка Кирова) и у Ленинской дамбы (в районе «Идел-Пресс»).
Как и в прошлом году, основные праздничные события пройдут на площади Тысячелетия. В 22:00 казанцы увидят салют.
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