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Главы МИД стран ШОС обозначили в Пекине сферы деятельности организации на ближайшие годы
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Главы МИД стран ШОС обозначили в Пекине сферы деятельности организации на ближайшие годы 

ТАСС 41 минуту назад
ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник утвердили 14 документов о реализации проектов взаимодействия по ряду направлений в ближайшие годы. Церемония подписания состоялась в правительственной резиденции «Дяоюйтай» в центре Пекина.
Письменно заверенные решения определили сферы совместной деятельности состоящих в объединении государств при проработке ряда проектов: в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС в 2018-2022 годах, о взаимодействии стран организации с ЮНЕСКО в 2018-2022 годах, о концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды, а также при противодействии угрозам эпидемий.
Стороны также пришли к договоренностям относительно проекта Циндаоской декларации Совета государств ШОС.
Документы подписаны по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое прошло в Пекине 24 апреля. В нем принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
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