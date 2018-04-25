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Свыше 600 тысяч подмосковных участков попали под «дачную амнистию»
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Свыше 600 тысяч подмосковных участков попали под «дачную амнистию» 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
На территории Московской области «дачную амнистию» прошли более 600 тысяч участков. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на первого заместителя председателя Мособлдумы и председателя Союза дачников региона Никиту Чаплина.
На пресс-конференции, которая была посвящена открытию в Подмосковье дачного сезона, Чаплин назвал «дачную амнистию» постоянным вопросом.
Дачная амнистия» в России идет — это вопрос постоянный
— Никита Чаплин.
В Московской области, подчеркнул он, ее прошли свыше 600 тысяч участков и находящихся на них строений.
Закон о «дачной амнистии» действовал до 1 марта 2018 года. Им предписывался упрощенный порядок регистрации права собственности в Росреестре на жилой дом. Сроки «дачной амнистии» в настоящее время продлены на несколько лет.
Чтобы оформить участок по «дачной амнистии», необходимо для начала собрать все старые документы, подтверждающие законное получение земли в собственность. Затем на участке придется провести межевые работы. Если на нем есть дом, то план строения необходимо предоставить в Росреестр и поставить на кадастровый учет.
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