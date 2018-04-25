Свыше 600 тысяч подмосковных участков попали под «дачную амнистию»

На территории Московской области «дачную амнистию» прошли более 600 тысяч участков. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на первого заместителя председателя Мособлдумы и председателя Союза дачников региона Никиту Чаплина.

На пресс-конференции, которая была посвящена открытию в Подмосковье дачного сезона, Чаплин назвал «дачную амнистию» постоянным вопросом.

Дачная амнистия» в России идет — это вопрос постоянный

— Никита Чаплин.

В Московской области, подчеркнул он, ее прошли свыше 600 тысяч участков и находящихся на них строений.

Закон о «дачной амнистии» действовал до 1 марта 2018 года. Им предписывался упрощенный порядок регистрации права собственности в Росреестре на жилой дом. Сроки «дачной амнистии» в настоящее время продлены на несколько лет.

Чтобы оформить участок по «дачной амнистии», необходимо для начала собрать все старые документы, подтверждающие законное получение земли в собственность. Затем на участке придется провести межевые работы. Если на нем есть дом, то план строения необходимо предоставить в Росреестр и поставить на кадастровый учет.