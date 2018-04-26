В Перми представили проект реконструкции городской эспланады

Проект реконструкции городской эспланады представили в Перми , Разработчики разделили пространство от Театра-Театр до краевого Законодательного собрания на несколько зон. Задачу провести широкое обсуждение концепции развития пермской эспланады поставил губернатор региона Максим Решетников

Эспланада сохранит пешеходную зону, на ней предусмотрят место для активного отдыха, где будут спортивные, игровые площадки, вело— и беговые дорожки. Также авторы предусмотрели места тихого отдыха, смотровую площадку, фонтан, детскую и зеленую зоны.

Проект концепции развития эспланады представила директор Института территориального планирования Елена Ермолина . По её словам, эспланаду необходимо рассматривать как объект, «нанизанный на главную ось городского ядра — улицу Ленина». Концепция предполагает, что проводить мероприятия на эспланаде можно будет в любое время года: разработчики показали также вариант обустройства территории зимой. В это время года основные пешеходные пути останутся доступными, но часть променада станет местом для различных вариантов «зимнего» досуга. В квартале №68 около здания краевого Законодательного собрания, как обычно, будет размещаться ледовый городок. Летом на этой территории тоже будут проводит мероприятия. Сейчас в этом квартале строят фонтан.

«Изначальная цель проекта — организовать пространство так, чтобы его можно было бы использовать в качестве площадки для проведения массовых мероприятий, которая бы после их завершения оставалась полноценным местом для свободного отдыха жителей — красивым и удобным», — сказал и.о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский . — «Багоустройство эспланады в дальнейшем позволит эффективнее „заходить“ на эту территорию с большими культурными проектами: там уже будет вся инфраструктура и все необходимые инженерные сети».

Члены градсовета после обсуждения проекта единогласно проголосовали за его реализацию. Правда, оговорились, что проект — это концепция. В ходе работы в него будут вносить изменения.