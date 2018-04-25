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В Перми гражданский активист намерен в суде отменить строительство фонтана
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В Перми гражданский активист намерен в суде отменить строительство фонтана 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми гражданский активист Денис Галицкий обратился в суд с иском об отмене строительства нового фонтана на эспланаде.
Он утверждает, что стройка уже идёт полным ходом несмотря на то, что разрешительных документов на возведение объекта ещё нет. Прежде он обратился с заявлением в прокуратуру с заявлением об этом, но сделал вывод, что надзорный орган мер для обеспечения безопасности горожан не принял.
«Прокуратура, похоже, ничего не решилась сделать по моему обращению о самовольном строительстве на эспланаде. Поэтому я подал иск в суд — требую запретить строительство фонтана без разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы, подтвердившей безопасность этого сооружения», — говорит Денис Галицкий.
В своём блоге он пишет, что обустройство фонтана без чаши требует строительства огромного подземного этажа с высокими потолками. После его сдачи по «крыше» этого этажа будут ходить люди. Но при этом на информационном стенде на стройке нет никаких упоминаний о разрешительной документации на ведение этой масштабной стройки. В паспорте указано «благоустройство центральной площадки города Перми — экспланады». При этом за высоким забором уже роют глубокие котлованы.
По имеющимся данным Денис Галицкий подал иск в Ленинский районный суд в отношении МКУ «Пермблагоустройство», которое является заказчиком строительства.
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