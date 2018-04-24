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Привет, «Одуванчик». В Перми заработал первый фонтан
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Привет, «Одуванчик». В Перми заработал первый фонтан 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
24 апреля в Перми прошло первое в этом сезоне официальное открытие фонтана — в ПГНИУ. Он расположен рядом с корпусом № 8, где находятся геологический и географическим факультеты университета. В будни фонтан будет работать с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00, воскресенье — выходной. Фонтан «Одуванчик» существует с 2005 года. Сегодня, 24 апреля, он открыл новый сезон, который закроется 15 октября. 14 октября — день рождения университета, на следующий день фонтан начинают готовить к консервации. Если погодные условия будут неблагоприятными, то его выключат раньше, чтобы не лопнули трубы. — Сначала зачистили детали фонтана, собрали сам «одуванчик», — рассказали 59.ru в пресс-службе университета. — Проверили насос, сняли деревянный щит, который закрывал чашу фонтана, почистили чашу, просушили, все собрали, опробовали и открыли. Открытие прошло успешно. Недавно мы писали, что археологи ПГНИУ раскопают древнее городище в Осинском районе.
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