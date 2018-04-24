Хроники эспланады: следим за строительством нового фонтана на главной городской площади

В середине апреля в Перми на участке городской эспланады у здания Законодательного собрания началось строительство нового светомузыкального фонтана. Строители огородили квартал и запретили проход пешеходов.

Строительство нового фонтана и дальнейшая реконструкция эспланады сейчас активно обсуждается общественниками и горожанами. Многие высказываются против — это будет уже второй фонтан на улице Ленина между Куйбышева и Крисанова, поэтому его необходимость не совсем понятна. Решение о строительстве фонтана не обсуждалось в публичном пространстве до начала стройки. Власти представили несколько проектов по развитию эспланады, и оперативно начали реализацию одного из них.

Пермского края 16 апреля главе Минкульта Вячеславу Торчинскому представили 3D-модель будущей пермской эспланады. В скором времени он должен появиться на сайте «Управляем вместе», чтобы его оценили жители. Также его планируется обсудить на градсовете.

При этом фонтан на площади уже строят. Мы будем следить за строительством и писать о том, как продвигаются работы, а также о других изменениях, связанных с реконструкцией эспланады.